O dia da Consciência Negra ,celebrado no dia 20 de maio , foi comemorado em Andradas com diversas atividades. Na praça Dr. Alcides Mosconi aconteceram apresentações culturais , valorização da arte, da música e das tradições afro- brasileiras
Casa Notícias Dia da Consciência Negra conta com uma serie apresentações culturais na praça Dr. Alcides Mosconi.
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