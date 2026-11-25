Dia da Consciência Negra conta com uma serie apresentações culturais na praça Dr. Alcides Mosconi.

Dia da Consciência Negra conta com uma serie apresentações culturais na praça Dr. Alcides Mosconi.

O dia da Consciência Negra ,celebrado no dia 20 de maio , foi comemorado em Andradas com diversas atividades. Na praça Dr. Alcides Mosconi aconteceram apresentações culturais , valorização da arte, da música e das tradições afro- brasileiras