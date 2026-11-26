Alunos de Andradas participam de palestra sobre resgate de animais em desastres no Brasil.

Alunos de Andradas participam de palestra sobre resgate de animais em desastres no Brasil.

Alunos de Andradas participaram de uma palestra com o médico-veterinário José Roberto da Silva Filho, que tem experiência em resgate de animais em desastres no Brasil. A atividade faz parte do Mês de Conscientização Animal.