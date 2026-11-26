Casos de ataques de abelhas registrados neste ano em Andradas e em outras cidades de Minas Gerais têm chamado a atenção da comunidade . O mais recente aconteceu na terça-feira- dia 24 , na Avenida João Pinheiro em Poços de Caldas, quando servidores da secretaria municipal de serviços públicos foram atingidos ao serem surpreendidos pelo enxame durante o uso de roçadeira motorizada na área de vegetação. Você sabe como proceder quando fatos como esses acontecem? Nossa equipe de reportagem conversou com o apicultor Christian Van Bellen.
Casa Notícias Ataques de abelhas preocupam moradores, e apicultor orienta como agir nessas situações.
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