Casos de ataques de abelhas registrados neste ano em Andradas e em outras cidades de Minas Gerais têm chamado a atenção da comunidade . O mais recente aconteceu na terça-feira- dia 24 , na Avenida João Pinheiro em Poços de Caldas, quando servidores da secretaria municipal de serviços públicos foram atingidos ao serem surpreendidos pelo enxame durante o uso de roçadeira motorizada na área de vegetação. Você sabe como proceder quando fatos como esses acontecem? Nossa equipe de reportagem conversou com o apicultor Christian Van Bellen.