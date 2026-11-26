Os integrantes do Projeto Minha Escola na TV, que é uma iniciativa da ANTV com o Instituto Alcoa mostraram como foram as atividades desenvolvidas na Escola Coronel João Mosconi nesse semestre. Destaque para o trote , a festa de halloween e também a ação : “Minha Escola é Show” que proporcionou aos estudantes do quinto ano da rede municipal conhecerem os projetos e as experiências desenvolvidas pela Educação em tempo integral.