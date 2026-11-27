22 casais de Andradas e Ibitiura de Minas participaram na tarde dessa quinta-feira, 25, da cerimônia de conversão de união estável em casamento. A iniciativa foi da Defensoria Pública de Minas Gerais com a pareceria das Prefeituras de Andradas e Ibitiura ,do Tribunal de Justiça de Minas Gerais através do CEJUSC e do cartório de registro civil.