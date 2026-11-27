O Dia do Músico foi comemorado em 22 de novembro com um recital de piano.

O Dia do Músico foi comemorado em 22 de novembro com um recital de piano.

O Dia do Músico foi comemorado em 22 de novembro com um recital de piano, teclado e musicalização infantil. Mais de 20 alunos se apresentaram para os familiares e amigos no Teatro Municipal.