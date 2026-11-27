Unidade da Fundação Hemominas em Poços de caldas faz homenagem especial aos doadores de sangue, que com seus gestos ajudam a salvar vidas. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, naAvenida José Remígio Prezia, 303, Jardim dos Estados.Telefone: (35) 2101-9300.Agendamento on-line pelo MG App cidadão.Acompanhe a matéria da TV Poços.
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