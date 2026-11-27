Unidade da Fundação Hemominas em Poços de caldas faz homenagem especial aos doadores de sangue.

Unidade da Fundação Hemominas em Poços de caldas faz homenagem especial aos doadores de sangue.

Unidade da Fundação Hemominas em Poços de caldas faz homenagem especial aos doadores de sangue, que com seus gestos ajudam a salvar vidas. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, naAvenida José Remígio Prezia, 303, Jardim dos Estados.Telefone: (35) 2101-9300.Agendamento on-line pelo MG App cidadão.Acompanhe a matéria da TV Poços.