Escritora Andradense faz lançamento de livro neste sábado (30/04)

A escritora andradense, Vanessa Cazarotto, venceu a 1ª edição do Mestres da Escrita – um concurso literário em formato de Reality Show promovido pela Editora UPP. O prêmio foi a publicação de seu livro: “Quando nasce a mãe: histórias sobre a maternidade de cada uma”, que terá seu lançamento na Biblioteca Municipal de Andradas neste sábado às 16 horas.

O concurso pioneiro no Brasil aconteceu ao longo do segundo semestre de 2021. Foram 48 participantes e quatro etapas eliminatórias. As provas contemplaram: resenha, capítulo de livro coletivo, ação social, projeto de marketing literário e avaliação do manuscrito do livro e voto popular. Vanessa Cazarotto é jornalista de formação, atua como ghostwriter e biógrafa. Tinha esse projeto de livro desde os tempos da graduação quando fez uma versão inicial para o TCC. Seu objetivo com o livro é registrar histórias de mães reais e diversas.

“Quando nasce a mãe” conta sobre 16 mulheres, sendo três andradenses, que entraram no universo da maternidade em diferentes momentos, com diferentes sentimentos e experiências. Histórias que contemplam gestação planejada ou não, tratamento de fertilidade, adoção, perda gestacional, mãe atípica, mãe solo, fé, casal homoafetivo e muito mais.

O livro já está disponível para venda diretamente com a autora pelo seu Instagram @vanessa.cazarotto ou pelo site da editora Editora UPP.

Confira detalhes sobre o livro no link: entrevista Tv Andradas

Sinopse

O que há na História além de grandes acontecimentos? Eventos cotidianos, talvez. Imagine a História da humanidade como um quebra-cabeça que une cada pedacinho de vida. Sim, pois a própria vida é a peça que cada um coloca na história. E mais, sua vida comum (ou não) é o veículo com o qual a pessoa viaja pela História. É disso que este livro feito: histórias de mulheres que ao escolherem (ou não) serem mães colocam sua pecinha no gigante quebra-cabeça da humanidade enquanto apenas vivem seu extraordinário de cada dia.

Quando nasce a mãe traz as histórias de maternidade de 16 mulheres. Mães diversas. A que tem um filho, a que tem cinco ou mais, a mãe de gêmeos, a mãe de UTI, a mãe biológica, a mãe por adoção, a mãe que tem um bebê e já é avó, a mãe solo, a mãe atípica, a mãe casada e a mãe que é casada com outra mãe.

Enfim, simplesmente (ou complexamente), mães! São histórias reais sobre a maternidade de cada uma. Sem julgamentos, culpa ou romantização. Somente vida. Cotidiana. Rotineira. Milagrosa. Essas histórias são o convite para que você encontre o extraordinário da sua vida. Em especial, da sua maternidade.